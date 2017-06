Radom - basketball city hosting REFEREE.PL camp -------- Radom – gości koszykówkę i szkolenie sędziowskie REFEREE.PL

The second session of one of the most popular basketball referees camp in the world organized by Jakub Zamojski, international official, will take place this year in Radom. City Radom is very actively helping to develop interest in basketball with a great success. In Radom we can cheer for the top league team, current vice champion of Poland and Polish Cup winner from season 2015/2016 – Rosa Radom.

Radom is a city in east-central Poland with 219,703 inhabitants (2013). It is located 100 kilometers (62 miles) south of Poland's capital, Warsaw, on the Mleczna River, in (as of 1999) the Masovian Voivodship, having previously been the capital of Radom Voivodship (1975–1998). Despite being part of the Masovian Voivodship, the city historically belongs to Lesser Poland. For centuries, Radom was part of the Sandomierz Voivodship of the Kingdom of Poland and the later Polish-Lithuanian Commonwealth. It was an important center of administration, having served as seat of the Crown Council. The Pact of Vilnius and Radom was signed there in 1401, and the Nihil novi and Łaski's Statute were adopted by the Sejm at Radom's Royal Castle in 1505. In 1976, it was a center of anti-Communist street protests.



The city is home to the biennial Radom Air Show, the largest and best-attended air show in Poland, held during the last weekend of August. "Radom" is also the popular unofficial name for a semiautomatic 9 mm Para pistol of Polish design (the Model 35/ViS-35) which was produced from 1935 to 1944 at the national arsenal located in the city. The Łucznik Arms Factory (still located in Radom) continues to produce modern military firearms.

The international Radom Jazz Festival and the International Gombrowicz Theater Festival are held in the city.



Welcome to Radom!!

Radom – gości koszykówkę i szkolenie sędziowskie REFEREE.PL



W tym roku druga sesja jednego z najpopularniejszych szkoleń sędziowskich na Świecie dla sędziów koszykówki organizowanego przez Jakuba Zamojskiego, sędziego międzynarodowego, odbędzie się w Radomiu. Radom to miasto, które bardzo aktywnie wspiera koszykowke. Możemy tu oglądać zawody na najwyższym Polskim poziomie, gra tutaj aktualny wice mistrz Polski oraz zdobywca Pucharu Polski w sezonie 2015/2016 - Rosa Radom. (http://www.rosasport.pl/2010-historia-rosa.php)



Radom – miasto na prawach powiatu w centralno-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, położone nad rzeką Mleczną, historycznie w Małopolsce.

Największy ośrodek miejski w widłach Wisły i Pilicy. Czternaste co do wielkości miasto w Polsce. Siedziba powiatu radomskiego i kurii diecezji radomskiej. Miasto królewskie w powiecie radomskim województwa sandomierskiego w drugiej połowie XVI wieku[2].

Według danych GUS z 31.12.2015 roku miasto zamieszkiwało 216 159 mieszkańców.



Radom jest siedzibą wielu instytucji o regionalnym znaczeniu. Mieszczą się tu: wojewódzki urząd skarbowy, wydział zamiejscowy wojewódzkiego sądu administracyjnego, sąd okręgowy wraz z prokuraturą okręgową, delegatura urzędu wojewódzkiego i urzędu marszałkowskiego. Ponadto ma tu siedzibę Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, delegatura Instytutu Pamięci Narodowej, delegatura ABW i Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji obejmująca swoim działaniem województwo mazowieckie z wyjątkiem aglomeracji warszawskiej.

Miasto jest również organizatorem międzynarodowych pokazów lotniczych Radom Air Show. Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski i Radomski Festiwal Jazzowy są dziś kulturową wizytówką miasta.



Zapraszamy do Radomia!!