UFFO i REFEREE.PL - Polska jakość ubrań na UFFO Survival Camp 2017

W tym roku po raz pierwszy odbędzie się survival camp dla sędziów z całego świata organizowany przez Jakuba Zamojskiego we współpracy z firmą UFFO (uffo.pl). Jest to pilotażowy camp, który w tym roku ma miejsce w Polsce, jest połączony z campem zawodniczym oraz jego cel podstawowy to indywidualna praca każdego z uczestniczących w nim sędziów jako przygotowanie do nadchodzącego sezonu.

Miło jest nam ogłosić, że na UFFO Survival Camp 2017 stroje sportowe dla sędziów dostarczy UFFO - znana polska marka produkująca asortyment ubrań sportowych dla różnych dziedzin sportu. Z okazji tej współpracy postanowiliśmy bliżej przedstawić Wam profil firmy UFFO oraz krótką rozmowę z przedstawicielem firmy, Panem Markiem Grabowskim.



Firma powstała w 1995 roku, czy od razu wiedział Pan, że chce projektować i produkować stroje do koszykówki?

Uściślając firma powstała w 1995 roku i do 2001 zajmowaliśmy się dystrybucją produktów innych marek. Widząc szereg niedoskonałości jakie pojawiały się w sprzedawanej odzieży i akcesoriach w połączeniu z brakiem reakcji producentów na nasze sugestie, postanowiliśmy stworzyć swoją markę pozbawioną tych wad. I tak oto w 2002 roku na rynku pojawiła się marka UFFO. W trakcie procesu tworzenia marki zrodził się pomysł, a w zasadzie konieczność rozpoczęcia projektowania ubiorów, ponieważ na rynku brakowało projektantów zajmujących się odzieżą sportową. Początek produkcji w dużej mierze był związany z koszykówką, choć nie tylko, bowiem produkowaliśmy i produkujemy odzież do innych dyscyplin sportu. Bez wątpienia koszykówka to dyscyplina nr 1 w naszej ofercie.

Gdzie w Polsce, na jakich zawodach sportowych można oglądać logo UFFO?

W strojach marki UFFO występują zarówno profesjonalne, jak i amatorskie drużyny. W Polskiej Lidze Koszykówki (gdzie obecni jesteśmy od 2005 roku) w minionym sezonie z produkowanej przez naszą firmę odzieży korzystały zespoły BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski i Polpharmy Starogard Gdański, w Basket Lidze Kobiet występowały drużyny JAS-FBG Sosnowiec i TS Ostrovii Ostrów Wielkopolski. Z ubiorów sędziowskich marki UFFO korzystają aktualnie sędziowie Łódzkiego, Krakowskiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki, a także arbitrzy sędziujący rozgrywki dynamicznie rozwijającej się Eastern European Woman’s Basketball League, której jesteśmy Partnerem.

Skąd pomysł projektowania strojów dla sędziów?

Pomysł zrodził się z braku tego typu odzieży na rynku. Większość firm traktuje sędziów koszykówki jako zbyt mały segment rynku, aby tworzyć dla niego specjalistyczną odzież. Dla nas jest to tak samo ważny odbiorca jak pozostali, dlatego dużo czasu i uwagi poświęcamy tworzeniu ubiorów, ich testowaniu i optymalizacji pod kątem użytkownika.

Jaki sport wyczynowo Pan uprawiał, który zainspirował Pana też do produkcji ubrań sportowych?

W młodości uprawiałem wyczynowo koszykówkę i nie wyobrażałem sobie życia bez tej dyscypliny, jednak z powodów zdrowotnych moja kariera została nagle przerwana i musiała zmienić się już tylko w pasję. Jak widać do dziś nadal nią pozostaje i produkcja ubrań pod stworzoną od zera marką jest obecnie jakąś formą kontynuacji przygody ze sportem, ale co istotne pozwala na utrzymywanie i odświeżanie znajomości z kolegami i rywalami z boiska sprzed ponad 20 lat, a jest co wspominać...

Co skłoniło Państwa firmę do współpracy z referee.pl?

Współpraca z referee.pl doskonale wpisuje się w naszą filozofię tworzenia topowej odzieży (tak brzmi jedno z naszych haseł). Ubiory, które będą użytkowali uczestnicy campów, jak i instruktorzy zostaną poddane wymagającym testom, a wszelkie uwagi napływające do nas od tych osób pomogą nam udoskonalić nasz produkty. Referee.pl to bardzo ceniona organizacja w środowisku sędziowskim o nie tylko europejskim, ale już światowym zasięgu. Kto wie, być może dzięki tej współpracy otworzą się dla nas nowe rynki na nasze produkty? Czas pokaże...

Jakie macie Państwo plany na rozwój firmy lub kolekcji, lub może danej gałęzi dziedziny sportowej?

Nasze plany staramy się dostosowywać do obecnie panujących trendów, a także sygnałów napływających do nas od potencjalnych kontrahentów. Każdy rok przynosi jakąś niespodziankę, z realizacją związanych z nimi planów bywa różnie. Na chwilę obecną po za odzieżą produkowaną na co dzień, stopniowo będziemy do naszej oferty wprowadzać tzw. bieliznę techniczną używaną m.in. przez sędziów koszykówki, a także odzież przeznaczoną do różnych form aktywności ruchowej jak fitness, bieganie itp. Testy tego typu odzieży, jakie mamy za sobą wypadły obiecująco i kolejny etap przygotowań musimy poświęcić na zapewnienie sobie zbytu na te produkty, bowiem nie sztuką jest je stworzyć, ale właśnie sprzedać, a konkurencja w tych dziedzinach jest spora. Mamy nadzieję, że potencjalni nabywcy przekonają się, że mimo wszystko taniej jest kupić coś droższego, co dłużej im posłuży, niż 2, czy 3 razy nabyć tańszy produkt, który po 2-3 miesiącach nie będzie się już nadawał do użytku. A że ten droższy przy okazji okaże się wygodniejszy od tego tańszego, to już tylko wartość dodana...

Oferta oraz kontakt do firmy UFFO: http://www.uffo.pl